Gwiazdor rapuje o Holokauście. Mosberg: To niedopuszczalne

Quebonafide powtarza w refrenie nowej piosenki, że widzi "za oknem modern Holokaust". Możliwe, że miał to byćkomentarz do napiętej sytuacji polityczno-społecznej panującej obecnie w kraju. Takie porównanie nie podoba się się ocalałemu z Holokaustu Edwardowi Mosbergowi, a także założycielowi fundacji From The Depths.

Ocalony wydał oświadczenie, w którym nawołuje muzyka do przeprosin. Mosber zwraca uwagę, że stosowanie takich porównań oznacza brak szacunku do historii. "Światło dziennie ujrzał dziś utwór "Matcha Latte" polskiego rapera Quebonafide, który naszym zdaniem zawiera niezwykle problematyczne i niedopuszczalne porównania. Teksty porównujące dzisiejsze polskie ulice - przestrzeń "za oknem" – do "współczesnego Holokaustu" są daleko posuniętym nadużyciem" – czytamy w stanowisku, które opublikował na swoim facebookowym profilu Jonny Daniels założyciel fundacji From The Depths. Edward Mosberg jest przewodniczącym fundacji.

"Niezależnie od tego, jak ocenia się napiętą sytuację polityczną w Polsce, porównywanie jej do czasów, w których miliony Polaków, 6 milionów Żydów i miliony osób innych narodowści zostało brutalnie zamordowanych przez niemieckich nazistów jest niedopuszczalne i trywializuje naszą wspólną historię. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie jest to intencją Quebonafide, jednak uważamy, że jako lider dzisiejszej młodzieży powinien przeprosić za to porównanie i skorzystać z okazji, by wyciągnąć z tego wnioski i nauczyć miliony swoich słuchaczy i sympatyków, czym naprawdę był Holocaust" – wskazano. Pod oświadczeniem podpisali się Edward Mosberg oraz Jonny Daniels.

