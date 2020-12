Prof. Gut: COVID-19 da lekcję tym, którzy się nie zaszczepią

Ośmiu pracownikom domu opieki w niemieckm ralsundzie omyłkowo podano pięciokrotną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. W związku z tym cztery osoby trafiły do szpitala na obserwację. – Ktoś zapomniał, że w jednej fiolce jest 5 dawek – stwierdził prof. Gut na antenie Polskiego Radia 24. Dodał, że "jest to jeden z eksperymentów, który pokaże, że poza bólem głowy, niewiele się może zdarzyć".

– Jeżeli uruchamiamy ileś tysięcy punktów, to ja za ileś tysięcy punktów nie mogę wziąć odpowiedzialności, bo nie wiem, co może im się zdarzyć – zaznacza ekspert. Jak dodał, że pomyłki tego typu mogą się zdarzać, ale nie jest to niebezpieczne dla osób przyjmujących szczepionki.

Prof. Włodzimierz Gut zaznacza, że Polska jest gotowa na masowe szczepienia, choć oczywiście należy liczyć się z trudnościami: – Na początku będzie dość prosto z dystrybucją, a potem zacznie się problem, bo wyliczyć co do sztuki będzie trudno, a naprawdę mamy na styk szczepionki. Dystrybucja szczepionki będzie ścisła.

– COVID-19 da lekcję tym, którzy się nie zaszczepią, ponieważ żeby osiągnąć stan odporności, musielibyśmy wyszczepić 30 milionów. Te szczepionki, które weszły w tej chwili mają potencjał, że dość łatwo jest zwiększyć produkcję – podkreśla rozmówca PR24.

Czytaj też:

Jachira przyszła do jadłodzielni. Zostawiła kapustę i ogórki, ale wzięła pomidory i jabłkaCzytaj też:

Karczewski o Polakach: Trochę nonszalancko czasami postępujemy