Projekt budżetu państwa na 2027 rok. Pierwsza taka sytuacja

"Pierwszy raz Rada Fiskalna będzie opiniowała projekt budżetu państwa na 2027 rok. Co do zasady, Rada będzie miała 14 dni na wydanie opinii. Minister finansów będzie zobowiązany zastosować się do opinii Rady lub w ciągu 2 miesięcy wyjaśnić przyczyny niezastosowania się do niej" – czytamy w komunikacie.

"13 stycznia 2025 r. ustawa o Radzie Fiskalnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa przewiduje utworzenie nowej, eksperckiej i niezależnej instytucji – Rady Fiskalnej, dzięki której zwiększy się transparentność finansów publicznych. Rozwiązanie jest odpowiedzią na przepisy unijne, które zobowiązują państwa UE do posiadania niezależnych instytucji fiskalnych. Polska jest jedynym krajem UE, który nie ma jeszcze takiej jednostki" – czytamy dalej.

Rada Fiskalna – zadania, skład, kandydaci

Główne zadania Rady Fiskalnej będą polegały na: ocenie prognoz makroekonomicznych, które wykorzystywane są na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektu średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego, opiniowaniu zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, ocenie spójności i efektywności ram budżetowych.

"Rada Fiskalna będzie składała się z 7 niezależnych ekspertów zgłaszanych przez: prezydenta RP, prezesa NIK, ministra finansów, stronę pracowników Rady Dialogu Społecznego, stronę pracodawców Rady Dialogu Społecznego, stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich" – podał resort.

Członków Rady powoła Sejm za zgodą Senatu

Każda instytucja zgłaszająca będzie zobowiązana przeprowadzić publiczny nabór kandydatów. Po weryfikacji zgłoszeń zostanie utworzona lista 2-3 kandydatów spełniających kryteria, która zostanie przekazana marszałkowi Sejmu. Kandydaci przejdą publiczne przesłuchania przed komisją sejmową, podczas których zostaną ocenione ich kwalifikacje, niezależność i doświadczenie. Następnie Sejm, za zgodą Senatu, powoła członków Rady Fiskalnej.

Kandydaci na członków Rady muszą spełniać wysokie wymogi dotyczące niezależności i kompetencji: posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra, dysponować wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach takich jak finanse publiczne czy makroekonomia oraz nie mogą w ciągu ostatnich 4 lat zajmować kierowniczych stanowisk państwowych, w tym samorządowych, ani prowadzić działalności lobbingowej. Wymagania dla przewodniczącego Rady są odpowiednio wyższe.

