Afera ze szczepionkami. Zborowski przyznaje: Teatr Jandy to koordynował

W ostatnich dniach było głośno o sprawie Leszka Millera, który zaszczepił się przeciwko COVID-19. Stało się tak mimo, że były premier nie należy do grupy "0", która miała być szczepionka w pierwszej kolejności. Chodzi o medyków. Okazuje się jednak, że nie tylko Miller skorzystał już ze szczepionki. Informację o jej przyjęciu przekazała następnie za pośrednictwem mediów społecznościowych także aktorka Krystyna Janda.

Teraz z kolei Polsat News informuje, że zaszczepieni zostali również Krzysztof Materna, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn oraz Wiktor Zborowski.

To właśnie ten ostatni w rozmowie z Polsatem skomentował całą sprawę. Aktor przyznaje, że cała akcja ze szczepieniem aktorów miała wyglądać zupełnie inaczej

– Miała być potrzebna i mądra akcja, a wyszło koszmarnie. (...) Ja nie czułem, że się gdzieś wpycham czy sobie coś załatwiam. (...) WUM wystosował takie zaproszenie do teatru do Kryśki Jandy i teatr to koordynował – stwierdził Zborowski.

Czytaj też:

Polityk PiS niczym Janda i Miller. Zaszczepił się w sylwestraCzytaj też:

Janda zaszczepiona poza kolejnością. Śpiewak nie wytrzymał. "Nas***a pani na Polaków"