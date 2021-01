Brutalnie zamordował 13-letnią Patrycję. Nie podlega odpowiedzialności karnej

13-latka była poszukiwana przez kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Piekar, Bytomia, Knurowa i komendy wojewódzkiej w Katowicach. Próbę jej odnalezienia podjęli także członkowie rodziny oraz znajomi. Dziewczyna ostatni raz była widziana we wtorek późnym popołudniem w Piekarach Śląskich, kiedy po kłótni ze znajomym pobiegła w kierunku ul. Bytomskiej.

Po kilkunastu godzinach poszukiwań ciało Patrycji zostało znalezione w Piekarach Śląskich. Było przykryte kartonem. Na jej ciele były liczne rany kłute szyi i klatki piersiowej.

Piekarski ośrodek zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach wszczął dziś śledztwo ws. zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dokonane poprzez "kilkunastokrotne ugodzenie jej nożem w okolice klatki piersiowej, brzucha, nogi, rąk oraz podcięcie nożem szyi, co doprowadziło do jej śmierci".

Do morderstwa przyznał się wczoraj znajomy Patrycji. Nastolatka miała być z nim w ciąży. Od wczoraj trwają spekulacje, czy sprawca bedzie odpowiadał karnie za popełniony czyn. Jak tłumaczyła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara, ten chłopak ma 15 lat. – Dokładnie 15 lat skończył wczoraj. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło przed dniem urodzin nastolatka. W związku z tym będzie odpowiadał jako osoba nieletnia. Oczywiście w toku tego postępowania to może się zmienić. Decyduje sędzia rodzinny. W przypadku, gdyby w momencie popełnienia zbrodni miał 15-lat, mógłby - podkreślam mógłby - odpowiadać jako osoba dorosła. Na to wpływa wiele różnych czynników. Niewykluczone, że w tej sytuacji do tego nie dojdzie – wyjaśniła.

Przypomnijmy, że w myśl Kodeksu karnego, za przestępstwo nie odpowiada osoba, która nie ukończyła 17. roku życia, jednak w wyjątkowych sytuacjach - np. zbrodni zabójstwa, gwałtu zbiorowego lub porwania - do odpowiedzialności karnej może być pociągnięta osoba mająca 15 lat. Decyzję w tej sprawie może podjąć sąd rodzinny i dla nieletnich. Orzeczona kara nie może jednak przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy zagrożenia za dane przestępstwo. Sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

Jeśli zaś chodzi o postępowanie wobec nieletnich, sąd może orzecz środki wychowawcze. Taka osoba opuści zakład poprawczy w wieku 21 lat.

Przypomnijmy, że to właśnie 15-letni znajomy Patrycji wskazał policji miejsce, w którym znajdują się jej zwłoki. Początkowo chłopak przekonywał, że nastolatka pokłóciła się tam z nieznanym mężczyzną. Później jednak miał przyznać się do zamordowania koleżanki. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jako powód zbrodni wskazał fakt, że była z nim w ciąży.

Czytaj też:

Tragiczny finał poszukiwań 13-latki z Bytomia. Nieoficjalnie: Została zamordowana