Nieoficjalnie: Miszczak zlecił napisanie serialu pod Krystynę Jandę

Dyrektor programowy TVN Edward Miszczak, jego narzeczona aktorka Anna Cieślak oraz aktorka Krystyna Janda znaleźli się w grupie osób zaszczepionych poza kolejnością w ramach szczepień prowadzonych przez WUM. Kontrola NFZ wykazała, że lista osób, które zostały zaszczepione na WUM poza kolejką obejmuje 200 nazwisk. Poznaliśmy jedynie część z nich.

Będzie nowy serial?

– Edwardowi Krystyna bardzo się spodobała w "Królestwie kobiet", choć na początku z rezerwą podchodził do pomysłu zaproponowania jej roli w serialu TVN. Uważał, że jest aktorką typową teatralną, która szczyt kariery ma za sobą. I mimo że mówiono mu, żeby nie patrzył przez pryzmat wieku, bo sam nie chce, by tak go postrzegano, długo był sceptyczny co do angażu Jandy – mówi informator Pudelka.

– Wszystko zmieniło się, gdy sam związał się z młodszą od siebie o ćwierć wieku Anią. Zmienił swój pogląd. A Krystyna Janda doskonale się sprawdziła w serialu. Teraz Edward bardzo ją ceni i jest oczarowany jej możliwościami oraz talentem – mówi źródło.

– Miszczak szuka kolejnych projektów, w które mógłby ją zaangażować. Poprosił scenarzystów współpracujących ze stacją, by zaczęli myśleć o serialu pisanym specjalnie pod Krystynę Jandę – takim, który wykorzysta w pełni jej talent. Prosił też, by na razie był to plan top secret, bo po aferze ze szczepieniami Edward nie chce, żeby jego gest odebrano jako pomocną dłoń w stosunku do Krystyny Jandy w sytuacji, gdy oboje mają ten sam problem – zdradza w rozmowie z Pudelkiem jeden z menadżerów TVN.

