Rabiej potwierdza: Jestem gotowy do współpracy ze stołecznym Ratuszem

W listopadzie ubiegłego roku Paweł Rabiej nagle stracił stanowisko wiceprezydenta Warszawy. Zdymisjonował go Rafał Trzaskowski po tym, jak Rabiej – odpowiedzialny w ratuszu za obszar zdrowia – wyjechał w szczycie epidemii koronawirusa na urlop do Grecji.

Rabiej: Bez ekscytacji

Portal Interia podał w środę informację, że Paweł Rabiej szykuje się do ponownej współpracy z Ratuszem. Teraz potwierdził to sam zainteresowany.

– Prezydent deklarował chęć i wolę współpracy jeszcze w grudniu. Rozmawialiśmy też w tym duchu przed Świętami, ale dajmy czas na konkrety. To w dużej mierze zależy od kierunkowej decyzji prezydenta, ale też od szczegółów dotyczących aktualnych potrzeb – obszary zdrowia i polityki społecznej to naturalne obszary. To zajmie jeszcze sporo czasu, bez ekscytacji – powiedział polityk Nowoczesnej w rozmowie z warszawską rozgłośnią.

– Jest sporo wyzwań na przyszłość. Ileś osób przechorowało COVID-19 w Warszawie, potrzebne są programy profilaktyki i edukacji zdrowotnej, które pomogą osobom doświadczonym przez samotność odnaleźć się na nowo – dodał Rabiej.

