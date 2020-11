Rabiej traci stanowisko. Jest decyzja Trzaskowskiego

O decyzji Rafała Trzaskowskiego poinformowała za pośrednictwem Twittera Polska Agencja Prasowa.

To efekt dzisiejszej publikacji TVN. Dziennikarze "Faktów" poinformowali, że wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za służbę zdrowia wyjechał za granicę.

O fakcie tym miał nie wiedzieć sam Rafał Trzaskowski. Z informacji przekazanej przez stołeczny ratusz wynika bowiem, że Rabiej nie dostał urlopu. Jak napisano, "do Biura Kadr i Szkoleń Urzędu m. st. Warszawy nie wpłynął wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja". "W związku ze stwierdzeniem, że p. Paweł Rabiej wyjechał z Polski, jego zadania zostały rozdane pomiędzy innych prezydentów. W stosunku do prezydenta Rabieja zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe" – dodano.

"Drugi Petru"

Do całej sprawy odniósł się w rozmowie z redakcją "Faktów" jeden ze znających sprawę polityków PO. – Co mam powiedzieć? Przecież to drugi Petru i druga Madera – skomentował. Poseł dodał, że "Rafał [Trzaskowski] nie wychodzi z pracy. Każdego dnia trwa walka o miejsca w szpitalach, o respiratory. A wiceprezydent, który za to odpowiada nie widzi problemu, żeby się ulotnić. Z zagranicy będzie to załatwiał? Ręce opadają".

Głos zabrał też sam zainteresowany. "Przepraszam za zaistniałą sytuację, nie miałem świadomości że mój wniosek o wolne dni na rehabilitację po przejściu COVID-19 nie został w ub. tyg. zatwierdzony. To był mój błąd w systemie wniosków. W związku z tym będę jutro w Warszawie w pracy" – napisał na Twitterze Paweł Rabiej.