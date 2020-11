Rabiej wyjechał za granicę. "Trzaskowski jest wściekły"

Redakcja "Faktów" TVN próbowała skontaktować się z wiceprezydentem Warszawy, lecz początkowo jego telefon był zajęty, później zaś zgłosiła się automatyczna sekretarka... w językach greckim i angielskim. Niedługo później do dziennikarzy przyszedł SMS. Rabiej zapewnia, że wkrótce oddzwoni. Tego jednak nie robi, ale wysyła kolejną wiadomość, w której informuje: "Zgodnie z zaleceniem lekarzy po przejściu ostatnio COVID i komplikacjach pocovidowych mam zalecenie urlopu zdrowotnego i go odbywam. Uczestniczę zdalnie we wszystkich kluczowych spotkaniach dotyczących sytuacji zdrowotnej".

Do całej sprawy odniósł się w rozmowie z redakcją "Faktów" jeden ze znających sprawę polityków PO. – Co mam powiedzieć? Przecież to drugi Petru i druga Madera – skomentował. Poseł dodał, że "Rafał [Trzaskowski] nie wychodzi z pracy. Każdego dnia trwa walka o miejsca w szpitalach, o respiratory. A wiceprezydent, który za to odpowiada nie widzi problemu, żeby się ulotnić. Z zagranicy będzie to załatwiał? Ręce opadają".

Co ciekawe, o wyjeździe swojego zastępcy nie wiedział nawet sam prezydent Warszawy. Z ustaleń "Faktów" wynika, żę Paweł Rabiej nie dostał urlopu. Ratusz przekazał dziennikarzom, że "do Biura Kadr i Szkoleń Urzędu m. st. Warszawy nie wpłynął wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja". "W związku ze stwierdzeniem, że p. Paweł Rabiej wyjechał z Polski, jego zadania zostały rozdane pomiędzy innych prezydentów. W stosunku do prezydenta Rabieja zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe" – dodano.

Sam Rabiej jest sytuacją zaskoczony. Przekonuje że wniosek złożył i nie otrzymał informacji, że został odrzucony.

