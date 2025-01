Chiny uderzają w Rosję. Cios we "flotę cieni" Putina

Chiny zamykają kluczowe porty naftowe na wschodzie kraju dla tankowców znajdujących się na amerykańskich listach sankcyjnych – podał Reuters, powołując się na handlowców zaznajomionych z sytuacją.

Według rozmówców agencji ograniczenia ogłosiła Shandong Port Group, jeden z największych operatorów portów w Chinach, zarządzający portami w prowincji Szantung, dokąd importowana jest większość objętej sankcjami ropy z Rosji, Iranu i Wenezueli.

Zgodnie z decyzją firmy, wobec tankowców z "floty cieni" od poniedziałku 6 stycznia obowiązuje zakaz cumowania, rozładunku lub przyjmowania innych usług portowych w portach prowincji, która jest jednym z głównych ośrodków przemysłowych ChRL.

Ograniczenia dla "floty cieni" dotyczą także Qingdao, piątego co do wielkości portu w Chinach, a także portów Rizhao i Yantai. Może to doprowadzić do spowolnienia chińskiego importu ropy objętej sankcjami – twierdzą źródła Reutersa.

Rosyjska "flota cieni" objęta kolejnymi sankcjami. Dołączają Chiny

Według specjalistów obecnie "flota cieni", przewożąca rosyjską ropę z pominięciem sankcji, liczy 669 tankowców. W ubiegłym roku Chiny kupowały 1,74 mln baryłek dziennie, czyli prawie jedną piątą całkowitego importu ropy, przez porty w prowincji Szantung, gdzie zlokalizowanych jest wiele rafinerii.

Pod koniec 2024 r. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska objęły restrykcjami około 180 tankowców, które przewoziły ropę pochodzenia rosyjskiego z obejściem sankcji i naruszeniem pułapu cenowego, wynoszącego 60 dolarów za baryłkę. Bloomberg obliczył, że spośród nich ponad 100 tankowców zostało zmuszonych do zakotwiczenia i zaprzestania przewozu rosyjskiej ropy.

Nowym ciosem dla "floty cieni" Putina mogą być "pożegnalne" sankcje nałożone przez odchodzącą administrację prezydenta USA Joe Bidena, która według "The Washington Post" planuje umieścić na czarnej liście około stu kolejnych statków.

Waszyngton rozważa ponadto wprowadzenie środków obejmujących całkowite embargo na rosyjską ropę, a także cofnięcie licencji na transakcje związane z handlem ropą i gazem wydanych rosyjskim bankom objętym sankcjami, w tym Sberbankowi, VTB i Alfa Bankowi.

