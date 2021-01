Mandat nie do odrzucenia?

Nowelizacja dotknie głównie kierowców, bo 70 proc. wykroczeń rejestrowanych przez policję to wykroczenia na drogach

PiS chce zmienić prawo i uniemożliwić odmowę przyjęcia mandatu. Według władzy to korzyść, bo w ciągu siedmiu dni będzie można przemyśleć decyzję i odwołać się do sądu. Jednak czy na pewno to lepsza sytuacja dla obywatela w sporze z organami władzy?

Grupa posłów PiS złożyła 8 stycznia w Sejmie projekt zmiany ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowelizacja przekształci procedurę karania Polaków mandatami. Obecnie każdy może odmówić przyjęcia kary. Wówczas np. policjant kieruje sprawę do sądu. Tam funkcjonariusze muszą udowodnić, że obywatel popełnił wykroczenie, i sąd nakłada karę lub uznaje, że do wykroczenia nie doszło.