"Przemyślałem pewne kwestie". Boniek zabrał głos ws. zwolnienia Brzęczka

W poniedziałek o zwolnieniu trenera piłkarzy PZPN poinformował w komunikacie.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 18 stycznia 2021 roku selekcjoner Jerzy Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski" – napisano w oświadczeniu.

Formalnie Jerzy Brzęczek został na razie odsunięty od prowadzenia reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jego zwolnienie nastąpi w czwartek 21 stycznia.

Onetowi udało się zdobyć komentarz prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek uważa, że decyzja o zwolnieniu Brzęczka była koniecznością.

– Skoro podjąłem decyzję o zwolnieniu Jurka, to jest to decyzja dobra i przemyślana. Przemyślałem pewne kwestie, popatrzyłem do przodu, co może się wydarzyć i uznałem, że trzeba postąpić właśnie w ten sposób. Szkoda mi Jurka, to dobry człowiek, ale nie było wyjścia. Jedziemy dalej. W kwestii następcy się w tym momencie nie wypowiem. Do czwartku, do godziny 15 nie powiem niczego więcej – powiedział Boniek dziennikarzom portalu.

Czytaj też:

Jerzy Brzęczek nie jest już trenerem reprezentacji PolskiCzytaj też:

Polscy lekarze pomogą w testowaniu Słowaków. Matovič: Dziękuję