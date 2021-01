Prezes ARM: Łacznie do Polski dotarło 1 257 300 dawek szczepionki przeciwko COVID-19

Prezes ARM Michał Kuczmierowski poinformował na konferencji prasowej, że do poniedziałku łącznie do Polski dotarło 1 257 300 dawek szczepionki.

Rozpoczęto szczepienia w DPS-ach

Kuczmierowski dodał też, że obecnie nadal przyjmowane są zgłoszenia punktów sczepień, które realizują rozpoczęte w poniedziałek szczepienia pacjentów DPS-ów.

Wyjaśnił, że przypadku sczepień w DPS-ach zaplanowano zamówienia na 120 tys. dawek szczepionki. W związku z tym, że w jednej dostawie może być minimalna liczba dawek preparatu wynosząca 90 szt., a zdarzają się DPS-y, w których jest tylko 40 pensjonariuszy, zespoły szczepiące mieszkańców tych placówek będą też prowadzić szczepienia dla grupy 0.

W poniedziałek rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS, czyli ok. 70 tys. osób.

Aby otrzymać szczepionkę, mieszkańcy DPS-ów nie będą musieli opuszczać placówek. Będą do nich kierowane mobilne punkty szczepień. Będą to punkty z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które opiekują się danym domem, a w przypadku braku POZ, będzie to mobilny punkt ze szpitala węzłowego.

Zgodnie z przewidywaniami szczepienia w DPS-ach mają zakończyć się w piątek 22 stycznia.

Autor: Krzysztof Kowalc