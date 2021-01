W Grójcu zabrakło szczepionek na podanie II dawki. ARM: Dostawa w środę

Historię położnej z Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu nagłośnił we wtorek portal polsatnews.pl. Podał, że kobieta miała we wtorek otrzymać drugą dawkę szczepionki. Okazało się jednak, że we wtorek szczepionek w szpitalu nie było, bo Agencja Rezerw Materiałowych zmieniła terminy dostaw.

Informację o przesunięciu zaplanowanych terminów podania II dawek potwierdziło Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu. Krzysztof Bielak z Agencji Rezerw Materiałowych poinformował PAP, że początkowo szpital zamówił dostawę na czwartek, ale po konsultacjach uzgodniono, że szczepionki trafią do Grójca w środę.

W pierwszej kolejności będzie podawana II dawka, a w miarę możliwości wykonywane będą także pierwszorazowe szczepienie osób z grupy zero i pensjonariuszy i personelu domów pomocy społecznej.

Bielak wyjaśnił, że problemy z dostawami szczepionek pojawiły się w związku ze zmianą przez producenta harmonogramu dostaw. Agencja Rezerw Materiałowych otrzymała z tego powodu jedynie połowę zadeklarowanego przydziału. "Musieliśmy w ciągu weekendu przeorganizować ponad tysiąc dostaw. 700 dostaw zrealizowano w poniedziałek, 300 – we wtorek" – zaznaczył Bielak.

