Boniek podał nazwisko nowego trenera polskiej kadry

Prezes PZPN Zbigniew Boniek zapowiedział, że nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji będzie miał za zadanie wyjść z grupy w tegorocznych mistrzostwach Europy i awansować co najmniej do baraży w eliminacjach mundialu 2022.

Boniek podkreślił, że nowy trener, były piłkarz Paulo Sousa to "top" pod względem prowadzenia treningów i umiejętności. 50-letni szkoleniowiec zaprezentował się podczas krótkiego nagrania wideo, wyrażając nadzieję, że Polska będzie dumna ze swojej drużyny narodowej.

Były reprezentant Portugalii zbierał doświadczenie trenerskie w liczących się w Europie klubach, jednak w żadnym nie zagrzał miejsca na dłużej. W swoim CV ma m.in. Queens Park Rangers, Swansea City, Leicester City, FC Basel czy Fiorentinę.

Paulo Sousa pracę w roli selekcjonera rozpocznie od marcowego zgrupowania reprezentacji Polski i spotkań eliminacji Mistrzostw Świata 2022. Pierwszym rywalem zespołu pod wodzą Paulo Sousy będą Węgry (25.03, wyjazd), następnie w Warszawie zmierzy się z Andorą (28.03), by pierwsze okienko zakończyć prestiżowym starciem z Anglią na Wembley (31.03). Jeszcze przed EURO 2020 biało-czerwoni rozegrają towarzyskie mecze z Rosją oraz Islandią, by w turnieju zmierzyć się ze Słowacją (14.06), Hiszpanią (19.06) i Szwecją (23.06).

"Byłem pewny decyzji"

Szef PZPN odniósł się także do okoliczności zwolnienia trenera Jerzego Brzęczka.

– To była dla mnie smutna decyzja. Nie lubię zwalniać ludzi, ale oczekiwałem, że ta reprezentacja zacznie wreszcie lepiej grać. Mecze, które nas czekają – zarówno w eliminacjach mistrzostw świata, jak i w mistrzostwach Europy - powodują, że ta kadra musi pójść do przodu. Z całym szacunkiem dla trenera Brzęczka, moje przekonanie – i najbliższych ludzi, z którymi się konsultowałem było takie, że trudno, żebyśmy poszli do przodu. W takiej konfiguracji nic byśmy nie osiągnęli. Doszedłem do wniosku, że musimy się rozstać. Spotkałem się z trenerem w poniedziałek i przekazałem mu, że to koniec. Atmosfera rozmowy była miła, rozstaliśmy się w zgodzie – wskazał Zbigniew Boniek.

