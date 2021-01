Nie można "promować" aborcji i przyjąć bierzmowania? Rodzice uczniów są zaskoczeni

"Nastolatkowie, jak widać zmuszani są przez lokalnego proboszcza do zatracenia posiadania własnego zdania" – alarmuje serwis gorlice24.pl. Do czego dokładnie zmuszani są uczniowie? Chodzi o konflikt w promowaniu postulatów Strajku Kobiet z przygotowaniami do bierzmowania.

Sprawę jako pierwszy opisał dziennikarz serwisu gorlice24.pl. Do Jarosława Rozpłochowskiego zgłosili się oburzeni rodzice dzieci, które mają w tym roku przystąpić do bierzmowania. Awantura o Strajk Kobiet Chodziło o deklaracje, jakie uczniowie z Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej otrzymali od duchownego przygotowującego dzieci do bierzmowania. Sakrament bierzmowania ma umacniać katolika w wierze. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego „sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do »sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego«, którego jedność powinna być zachowywana. (…) Istotnie, »przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej«”. W ramach przygotowań do przyjęcia bierzmowania, ksiądz kazał podpisać dzieciom oświadczenie, w którym uczniowie deklarując, że nie popierają postulatów lewicowego, proaborcyjnego ruchu – „Strajk Kobiet”. „Ja, niżej podpisany kandydat do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oświadczam, że nie popieram tzw. »strajku kobiet«: postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary, na co mogłoby wskazywać obecne na moim koncie na fejsbuku przez dłuższy czas i rozpowszechniane wśród kolegów i koleżanek materiały pochodzące ze stron strajku kobiet i moje osobiste zdjęcia” – czytamy w oświadczeniu, którego treść redakcji serwisu gorlice24.pl pokazali rodzice dzieci. W oświadczeniu uczniowie muszą też zobowiązać się do usunięcia treści związanych ze Strajkiem Kobiet ze swoich kont w mediach społecznościowych. Działanie księdza wzburzyło i zaskoczyło wiele osób, chociaż Strajk Kobiet promuje treści sprzeczne z nauką kościoła. Czytaj też:

