Żukowska "poucza" w kwestii nauki Kościoła katolickiego

Sprawa Polaka przebywającego w brytyjskim szpitalu jest szeroko opisywana przez media już od kilku dni. Zgodnie z decyzją sądu, Polak od tygodnia jest poddawany procedurze zagładzania stosowanej w Zjednoczonym Królestwie wobec pacjentów w stanie wegetatywnym lub śpiączki spowodowanej obumarciem rdzenia mózgowego. O sprowadzenie Polaka do kraju walczą Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Sprawiedliwości.

"Humanitarne" zabijanie według Lewicy

– Uważam, że najbliższa rodzina powinna mieć możliwość decydowania i być wyrazicielem woli tego mężczyzny, bo to oni z nim przebywali, mieszkali, rozmawiali i kochali go. To oni są osobami najbliższymi – komentowała sprawę Polaka posłanka, odnosząc się do sporu wewnątrz rodziny umierającego mężczyzny.

– Tutaj mamy do czynienia z przypadkiem uporczywej terapii, która może powodować cierpienie i sprowadzanie tego człowieka w tym stanie, narażanie go na podróż w tym stanie, moim zdaniem jest niehumanitarne – tłumaczyła dalej posłanka.

twitter

– A humanitarne jest pozbawianie go pożywienia i wody, a niehumanitarne przewiezienie do Polski po to, by próbować go ratować? – dopytywał zaskoczony Michał Rachoń, dziennikarz prowadzący program. – Ten człowiek przebywa w stanie wegetatywnym – odpowiedziała mu Żukowska.

– I nie podaje mu się wody i nie podaje mu się pożywienia – stwierdził dalej dziennikarz.

– To jest stosowanie uporczywej terapii, również środowiska katolickie zabierały wielokrotnie stanowisko w tej sprawie – tłumaczyła dalej Żukowska, ale przerwał jej europoseł PiS Dominik Tarczyński, który zwrócił uwagę polityk, że nie jest ona specjalistką od nauczania Kościoła.

Żukowska swoją „edukację” o nauczaniu Kościoła katolickiego kontynuowała jednak na Twitterze. Odpowiadając na wpis serwisu "Tygodnika Solidarność" – kiedy administratorzy konta opublikowali artykuł poświęcony jej występowi w "Woronicza 17" –Żukowska opublikowała fragment nauczania papieża Franciszka.

twitter

"Wam też polecam uważną lekturę słów papieża Franciszka oraz poprzednich papieży" – napisała polityk.

Czytaj też:

"Partia lewicowa, nie jest antykatolicka". Kłótnia Żukowskiej z Tarczyńskim w TVP Info