Jest wniosek do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii. Chodzi o Polaka skazanego na śmierć

Wiceminister Warchoł podkreślił podczas konferencji prasowej, że polskie służby są gotowe do do transportu Polaka do kraju. – Czekamy na zgodę władz brytyjskich – poinformował polityk.

– Zawnioskowałem do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o rozpoczęcie procedury przed polskim sądem o wyrażenie zgody na transport naszego rodaka z Anglii do Polski. Wczoraj wieczorem taka zgoda została wydana – relacjonował pełnomocnik rządu ds. praw człowieka.

Sprawa Polaka przebywającego w brytyjskim szpitalu jest szeroko opisywana przez media już od kilku dni.

Spór o życie Polaka

W listopadzie ubiegłego roku u RS (media nie podają danych mężczyzny, ze względu na dobro rodziny) wystąpiło zatrzymanie akcji serca na co najmniej 45 minut w wyniku czego doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Władze szpitala wystąpiły do sądu o zgodę na odłączenie mężczyzny od aparatury podtrzymującej życie. Zgodę na to wyraziły żona i dzieci męża. Sprzeciwiają się temu matka, dwie siostry oraz siostrzenica RS.

Zgodnie z decyzją sądu, Polak od tygodnia jest poddawany procedurze zagładzania stosowanej w Zjednoczonym Królestwie wobec pacjenci w stanie wegetatywnym lub śpiączki spowodowanej obumarciem rdzenia mózgowego. Nie jest jednak pewne (według części bliskich RS) że Polaka dotyczą te diagnozy. Możliwe, ze znajduje się on w stanie minimalnej świadomości. Reaguje na bliskich, łapie kontakt wzrokowy, reaguje adekwatnie, a także, co ważne, samodzielnie oddycha. Odmowa podawania pożywienia nie jest zatem terapią uporczywą, ale zwykłym zabiegiem podtrzymującym życie.

Szansą na wywiezienie Polaka z Wielkiej Brytanii jest wystawienie mężczyźnie paszportu dyplomatycznego. Jak potwierdził w czwartek, w rozmowie z Wirtualną Polską, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, paszport dyplomatyczny został wysłany do polskiego konsula w Londynie. Paszport dotarł już do polskiego konsula w Londynie.