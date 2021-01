Jarosław Kaczyński zawiesił Girzyńskiego. "Zasady obowiązują wszystkich"

Media informują, że w Toruniu mogło dojść do zaszczepienia niemedycznych pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. "Nowości Dziennik Toruński" donosił, że wśród zaszczepionych w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku miał znaleźć się poseł PiS Zbigniew Girzyński, który jest zatrudniony na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Girzyński nie chciał jednak komentować sprawy. – Nie będę komentował tych informacji. W sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi proszę się kontaktować z rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – powiedział.

Do sprawy odniósł się za to rzecznik UMK Marcin Czyżniewski. – Nie wiem, czy profesor Zbigniew Girzyński już się zaszczepił. Mógł to zrobić, jeśli złożył odpowiednie dokumenty do administracji uczelni. Jest naszym pracownikiem, nikogo więc nie wypchnął z kolejki oczekujących – wyjaśnił w rozmowie z "Nowościami".

Prawo do zaszczepienia się w pierwszej grupie gwarantuje niemedycznym nauczycielom akademickim rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. W punkcie 11. tego dokumentu precyzuje się, że szczepieniom w pierwszym etapie podlegają również pracownicy uczelni, którzy nie biorą udziału w zajęciach, podczas których występuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym.

Wieczorem Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS poinformował, że Zbigniew Girzyński decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka partii rządzącej. "Zasady obowiązują wszystkich" - napisał na Twitterze.

