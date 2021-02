Jak poinformował Krzysztof Szczerski, wraz z szefem BBN Pawłem Solochem przeprowadził rozmowę z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Joe Bidena.

"Była to pierwsza okazja do omówienia współpracy PL-US na tak wysokim szczeblu po zmianie w Waszyngtonie;mamy wspólne stanowisko w kluczowych aspektach bezpieczeństwa, Trójmorza i polityki wschodniej" – przekazał na Twitterze pełnomocnik do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Joe Biden został w środę 20 stycznia zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wspólnie z nim zaprzysiężona została Kamala Harris. Będzie ona pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydenta USA. Wśród gości, którzy przybyli na Kapitol, byli między innymi: były prezydent Barack Obama z żoną Michel, George W. Bush i Laura Bush oraz Bill i Hillary Clinton.

Podczas ceremonii zaprzysiężenia hymn Stanów Zjednoczonych odśpiewała Lady Gaga. Swój występ miała także Jennifer Lopez.

Joe Biden w swoim przemówieniu na Kapitolu, już jako nowy prezydent USA, podkreślał, że przed nim wiele pracy na polu pojednania podzielonych Amerykanów. Zapewnił również, że będzie przywódcą wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych.

