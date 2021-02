Syn Daniela Olbrychskiego skazany za grożeniem nożem przypadkowemu mężczyźnie

Do zdarzenia doszło w marcu 2017 roku na warszawskim Wilanowie. Syn aktora napadł na montera firmy zajmującej się naprawą awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. Zaatakowany mężczyzna siedział w samochodzie, kiedy nagle podszedł do niego Rafał O. Przez uchylone okno w aucie syn aktora przyłożył nóż do gardła mężczyzny. Według relacji napadniętego, Rafał O. miał powiedzieć, że go zabije. Mężczyźnie udało się uciec przed napastnikiem.

Niedawno zapadł wyrok w sprawie napaści i gróźb, o popełnienie których był podejrzany Rafał O. Oskarżony przyznał się do zarzutów. Mężczyzna został uznany winnym i został skazany na karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Informację o skazaniu syna aktora potwierdziła Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w rozmowie z serwisem Plejada.

– Uprzejmie informuję, że 18 grudnia 2020 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie zapadł wyrok wobec Rafała O. Sąd skazał ww. za czyn z art. 190 par. 1 Kodeksu karnego na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Nadto zasądzono od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego kwotę 500 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz częściowo obciążono kosztami postępowania – powiedziała Skrzyniarz.

– Prokuratura nie złożyła apelacji w sprawie, oceniając orzeczenie jako słuszne. Informacją dotyczącą prawomocności orzeczenia dysponuje sąd, który wydawał wyrok w przedmiotowej sprawie – dodała rzecznik.

