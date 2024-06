Wielka Brytania: Frekwencja katolików w wyborach zapowiada się niezwykle wysoko

Nieco ponad 90 procent ankietowanych członków i zwolenników brytyjskiej Catholic Union planuje głosować w nadchodzących wyborach powszechnych. Liczba ta jest znacznie wyższa niż średnia frekwencja w poprzednich wyborach krajowych, co pokazuje, jak ważne dla katolików są najbliższe wybory. Średnia frekwencja w ostatnich trzech wyborach w całym kraju wyniosła 67 procent.

– Te wyniki pokazują, że wiary nie można włożyć do pudełka i trzymać poza życiem publicznym. Wiara jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o motywowanie ludzi do głosowania. W Wielkiej Brytanii jest ponad 4,5 miliona katolików, więc nie jest to społeczność, którą politycy mogą sobie pozwolić zignorować – mówi zastępca dyrektora Catholic Union James Somerville-Meikle.

Katolicy w Wielkiej Brytanii

Katolickie media w Wielkiej Brytanii podkreślają często, że "to ponury czas, aby być pro-life” w tym kraju, biorąc pod uwagę, że "holistyczna wizja ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci jako obdarzonej godnością osoby jest stale podważana przez ustawodawców”.

W Wielkiej Brytanii i Irlandii podejmowane są skoordynowane działania mające na celu wprowadzenie do ustawodawstwa procedury samobójstwa wspomaganego. W swoim orędziu wielkanocnym biskup Shrewsbury powiedział, że w nadchodzących wyborach powszechnych "chrześcijańskie dziedzictwo” Anglii jest zagrożone.

Badanie Catholic Union wykazało również silny związek między polityką a religią – 92 proc. respondentów stwierdziło, że ich wiara i nauki Kościoła katolickiego "pomagają” im wybrać na kogo głosować. Wyniki badania podkreślają również potencjalny wpływ grup katolickich i organizacji charytatywnych przed następnymi wyborami powszechnymi. 4,5 miliona katolików w Wielkiej Brytanii to największa mniejszość religijna w kraju i jedna z najbardziej aktywnych politycznie.

Przypomnijmy, że wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii odbędą się 4 lipca.

