Kozielewicz: Domański będzie musiał wypłacić pieniądze PiS

Minister finansów Andrzej Domański poinformował w środę, że zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię podjętej przez nią pod koniec grudnia uchwały w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. PKW przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r., realizując tym samym decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

"Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunek partii politycznej, której komitet uczestniczył w wyborach, kwotę przysługującej jej dotacji podmiotowej. Tę czynność wykonuje, gdy PKW podejmie uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego partii i prześle mu stosowną informację. Uważam, że minister jako organ wykonujący ma prawo zwrócić się do PKW o rozstrzygnięcie wątpliwości, które według jego oceny zachodzą i mogą uniemożliwić wykonanie czynności określonych w art. 150 kodeksu wyborczego" – mówi "Rzeczpospolitej" sędzia Wiesław Kozielewicz, były przewodniczący PKW, prezes SN kierujący Izbą Odpowiedzialności Zawodowej.

Sędzia podkreśla, że "to ostatecznie właściwy organ wyborczy stwierdzi, czy rzeczywiście są wątpliwości co do treści uchwały PKW, które zdaniem ministra finansów uniemożliwiają mu przekazanie dotacji. Minister będzie musiał się temu podporządkować".

Kozielewicz: Tu działa automat

"Z punktu widzenia praktyki organów wyborczych, i to niezależnie jaki był skład Państwowej Komisji Wyborczej (do początku 2020 r. w skład PKW wchodzili wyłącznie sędziowie), rzecz jest oczywista. Otóż PKW po każdych wyborach parlamentarnych podejmowała uchwały co do sprawozdań finansowych składanych przez komitety wyborcze. Takie sprawozdanie finansowe może być przez PKW: 1) przyjęte bez zastrzeżeń lub 2) przyjęte ze wskazaniem uchybień, bądź 3) odrzucone. W przypadku podjęcia przez PKW uchwały o odrzuceniu sprawozdania finansowego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma prawo złożyć skargę na taką uchwałę do Sądu Najwyższego. Rozpoznanie skargi przez SN następuje w składzie 7 sędziów. Przepisy kodeksu wyborczego stanowią, że jeśli Sąd Najwyższy uzna skargę za zasadną to PKW niezwłocznie podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego. Ustawodawca nie wprowadził możliwości ponownego rozpoznania takiej sprawy przez PKW. Tu działa automat" – tłumaczy sędzia Kozielewicz.

