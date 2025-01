Tusk z serduszkiem WOŚP. Pisze o miłości i nienawiści

"Miłość zawsze będzie silniejsza od nienawiści. Prawda, kochani?" – pyta Donalda Tusk w serwisie X. Polityk opublikował zdjęcie jednej z wnuczek, która przykleja mu serduszko do swetra. Wpis lidera PO wpisuje się w trwającą dyskusję wokół WOŚP. Kolejny finał charytatywnej zbiórki fundacji Jerzego Owsiaka zaplanowano 26 stycznia. Zapowiedziano, że zebrane pieniądze zostaną przekazane na dziecięcą onkologię.

twitter

Fala komentarzy

Deklaracja wsparcia dla WOŚP ze strony premiera wywołała lawinę komentarzy. "Powie Pan to sobie i swoim kolegom z rządu, którzy rzucają bluzgami na Waszych marszach, chcą opiłować katolików, wprowadzić ustawę przeciwko wolności słowa i zamknąć nam platformy społecznościowe" – oburza się Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Z kolei Michał Woś (PiS) przypomniał, jak podczas festiwalu Pol'and'Rock organizowanego przez Jerzego Owsiaka zachęcano tłum do skandowania wulgarnego hasła "jeba* PiS".

Szef WOŚP Jerzy Owsiak opublikował w środę wpis, w którym poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. Oskarżył przy tym telewizje Republika i wPolsce24 o "szczucie" i "manipulacje", podobne do tych skierowanych w stronę Pawła Adamowicza. Przekazał, że numery telefonów i adresy e-mailowe grożących mu ludzi przekazane zostały policji. Fundacja złożyła też zawiadomienie o przestępstwie. "Jeżeli dożyję jutra – to nie jest śmieszne – to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału dla onkologii i hematologii dziecięcej, gdzie pracy jest ogrom, a także dokonywać kolejnych, powtarzam kolejnych, powodziowych zakupów" – zapewnił. Działania w sprawie gróźb podjęli funkcjonariusze z Komedy Stołecznej Policji. Potencjalny sprawca gróźb wobec Jerzego Owsiaka został zatrzymany tego samego dnia.

Czytaj też:

Romanowski pyta Tuska o WOŚP. Ile daje państwo na działalność Owsiaka?Czytaj też:

Żak oburzony krytyką Owsiaka. "Nóż mi się w kieszeni otwiera!"