Le Pen górą. Exit poll wyborów parlamentarnych we Francji

Według sondaży exit poll Zjednoczenie Narodowe wygrywa pierwszą turę wyborów parlamentarnych we Francji. Zjednoczenie Narodowe, czyli formacja Marine Le Pen, zdobyło 34 proc. głosów. Tuż za nim uplasował się lewicowy Nowy Front Ludowy (28,1 proc.). Prezydencka partia Odrodzenie zdobyła 20,3 proc. głosów. To wyniki podane przez Ifop w sondażu dla głównej sieci telewizyjnej kraju TF1.

Aby zdobyć większość w 577-osobowej izbie niższej parlamentu, trzeba zdobyć 289 mandatów.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do południa frekwencja wyniosła 25,9 proc. W 2022 roku o tej samej porze zagłosowało jedynie 18,43 proc. wyborców, a w 2017 – 19,2 proc. Obecny rezultat to najwyższa frekwencja od 1981 roku. Z kolei frekwencja na godzinę 17 wyniosła 59,39 proc. Dla porównania w 2022 roku o tej godzinie było 39,42 proc.

Jak pisze Associated Press, wyniki wyborów, które zakończą się 7 lipca, mogą mieć wpływ na europejskie rynki finansowe, poparcie Zachodu dla Ukrainy oraz sposób zarządzania francuskim arsenałem nuklearnym i siłą militarną tego kraju.

Le Pen wygra wybory?

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpisał przedterminowe wybory po tym, jak jego partia została pokonana w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego przez antyimigracyjną partię Marine Le Pen. Jak pisze AP, francuski prezydent zakładał, że francuscy wyborcy będą zmuszeni w wyborach krajowych preferować siły umiarkowane, aby zapobiec dojściu do władzy skrajnej prawicy.

"Zamiast tego sondaże przedwyborcze sugerują, że Zjednoczenie Narodowe zyskuje poparcie i ma szansę na zdobycie większości parlamentarnej. W tym przypadku Macron musiałby mianować na stanowisko premiera 28-letniego prezesa partii Jordana Bardellę” – czytamy w publikacji.

Bardella powiedział wcześniej, że wykorzysta przynależne szefowi rządu prerogatywy, aby uniemożliwić Macronowi dalsze dostarczanie Ukrainie broni dalekiego zasięgu na potrzeby wojny z Rosją. Jego partia kwestionuje także prawo do obywatelstwa imigrantów urodzonych we Francji i chce ograniczyć prawa obywateli francuskich posiadających podwójne obywatelstwo. Zdaniem krytyków, podważa to podstawowe prawa człowieka i stanowi zagrożenie dla demokratycznych ideałów Francji.

Choć Macron zapowiedział, że nie ustąpi przed końcem kadencji prezydenckiej w 2027 r., zwycięstwo Zjednoczenia Narodowego osłabiłoby jego pozycję zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.