Geopolityczne fatum Podbrodzia

Tragiczna śmierć amerykańskich żołnierzy z pierwszej brygady trzeciej dywizji piechoty z Fort Stewart (Georgia), którzy utonęli w trakcie ćwiczeń na Litwie, obrazuje znaczenie budowy geologicznej terenu w działalności wojskowej. Ich opancerzony wóz ewakuacyjny M88 Hercules zatonął w torfowisku. Pojazd ten służy do naprawy lub ewakuacji uszkodzonych czołgów pod ostrzałem, a także do wydobywania pojazdów, które ugrzęzły w błocie. Główna wyciągarka w M88A2 jest w stanie podnieść ciężar 70 ton na jednej linie, niestety sam pojazd waży od 50 do 63,5 tony i nie zawsze dobrze sobie radzi w błotnistym terenie.