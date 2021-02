Od początku akcji szczepień strażacy pomogli w transporcie ponad 1,7 tys. osób

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od 18 stycznia, kiedy z transportu do punktów szczepień skorzystały pierwsze osoby, strażacy pomogli dotrzeć do punktów szczepień 1748 osobom. Tylko w zeszłym tygodniu udało się zrealizować 912 takich transportów.

Jak wcześniej informował PAP rzecznik prasowy PSP, udział w akcji zadeklarowało 12 tys. jednostek OSP. "Ponad 200 tys. strażaków ochotników, kilka tys. naszych strażaków, którzy koordynują te działania, bo wygląda to tak, że gminy zbierają dane o zapotrzebowaniu i przekazują informację komendantom miejskim i powiatowym" - mówił Batorski.

W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19 strażacy pomagają dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Akcja jest prowadzona we współpracy z punktami szczepień oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach prowadzonych działań strażacy dystrybuują również materiały informacyjne na temat szczepień oraz profilaktyki COVID-19.

Strażacy przypominają także, że pod numerem 989 można uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Zgodnie z ustaleniami ze stroną samorządową, rząd dofinansowuje gminom transport dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, dla seniorów, mających problemy z dotarciem do punktów szczepień na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, a także dla osób powyżej 70. roku życia, mających trudności w samodzielnym dotarciu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.