Gdańsk: Granat w toalecie na cmentarzu

Zgłoszenie o niewybuchu na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku wpłynęło po godz. 7 rano w piątek. Przedmiot znalazł serwisant toalety przenośnej podczas jej czyszczenia. – Odebraliśmy zgłoszenie, że na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku znaleziono niewybuch – przekazała polsatnews.pl podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Na miejsce skierowano policyjnych kontrterrorystów. Według pirotechników odnaleziony przedmiot przypomina granat F-1 (radziecki ręczny granat obronny). – Na miejsce pojechał policyjny pirotechnik, który stwierdził, że znaleziony przedmiot przypomina granat F-1 – poinformowała podinsp. Magdalena Ciska. Teren został zabezpieczony przez policjantów. – Zabezpieczyli znaleziony przedmiot i wywieźli go do neutralizacji – przekazała policjantka.

Około godz. 11 akcja na gdańskiej nekropolii zakończyła się. Teraz służby zajmą się wyjaśnieniem, jak granat znalazł się w tym miejscu.

Wszystkich Świętych

1 listopada Polacy w kraju i poza jego granicami niezwykle tłumnie odwiedzają cmentarze. Tego dnia wspominamy wszystkich świętych: wyniesionych na ołtarze i otaczanych kultem oraz anonimowych, bezimiennych i nikomu nieznanych. Dzień 1 listopada przypomina przede wszystkim prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z nas, niezależnie od swej drogi życia: małżeństwa czy kapłaństwa jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar Boga. Ponieważ Stwórca wzywa do świętości wszystkich, także każdemu pomaga swą łaską, niezależnie od grzechu czy upadków. Teologia wskazuje, iż każdy z nas otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga ten dar i odpowie na Jego zaproszenie do świętości. Dlatego w kościołach w czasie liturgii śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.

Choć uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) przypadającego nazajutrz to razem jednak przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. W tej łączności (komunii świętych) wyraża się świętych obcowanie.

