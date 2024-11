Tak wyglądają groby znanych Polaków. Niektóre są bardzo oryginalne

Jak co roku, w Dzień Wszystkich Świętych, Polacy tłumnie wybrali się na cmentarze 1 listopada odwiedzamy mogiły nie tylko swoich bliskich, ale także znanych osób, aby w ten sposób uczcić ich pamięć. Mogiły polskich gwiazd są bardzo różne, od bardzo skromnych po bogato zdobione.

Poniżej pokazujemy, jak wyglądają miejsca pochowku osób, które znali i kochali Polacy. Zobacz groby Macieja Damięckiego, Janusza Majewskiego, Stanisławy Ryster, Jerzego Stuhra, Pawła Królikowskiego, Emiliana Kamińskiego, Kory czy Ani Przybylskiej.

Galeria:

Groby znanych Polaków

Dzień Wszystkich Świętych. Ważne święto dla Polaków

1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, znany również jako Święto Wszystkich Wierzących. Jest to święto o szczególnym znaczeniu dla Polaków, zarówno w wymiarze religijnym, kulturowym, jak i osobistym. To też okazja do refleksji nad życiem, śmiercią i duchowym dziedzictwem.

W Dniu Wszystkich Świętych kościół katolicki wspomina wszystkich ludzi, którzy doszli do świętości, zwracając uwagę szczególnie na tych, którzy wiedli święte życie w ukryciu i nie zostali kanonizowani. Natomiast dzień później, 2 listopada, w Kościele katolickim obchodzony jest Dzień Zaduszny. Wtedy też w liturgii wspomina się wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.

Święto Wszystkich Świętych obchodzone jest od IX wieku i wywodzi się przede wszystkim z tradycji oddawania czci męczennikom, którzy poświęcili swoje życie dla wiary, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto obchodzono 13 maja. Ustanowił je papież Bonifacy IV, a powiązane było z utworzeniem przez niego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników w miejsce pogańskiej świątyni Panteon. Papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada.

