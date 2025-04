Prymas Polski: Nie wystarczy zobaczyć pusty grób Jezusa

Przywołując wydarzenia wielkanocnego poranka metropolita gnieźnieński przyznał, że pusty grób wcale nie jest oczywistym świadectwem zmartwychwstania. Jest – jak ktoś trafnie zauważył – otwarty na wszelkie możliwe wyjaśnienia.

– Bo to przecież nie wiara uczniów obudziła ponownie Pana Jezusa do życia. Przeciwnie – On swoim zwycięstwem nad śmiercią wskrzesił ukrzyżowaną wiarę swoich uczniów – tłumaczył.

Abp Polak: Zobaczyć pusty grób to za mało. Trzeba uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał i żyje

Jak podkreślił, "stąd zobaczenie samego kamienia odsuniętego od grobu to za mało". – Trzeba uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Trzeba uwierzyć, że On żyje. A wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Wiara dojrzewa, gdy jest głoszona i przekazywana – dodał.

– W wielkanocny poranek jesteśmy więc znów razem, aby wyznawać wiarę w Jego zmartwychwstanie i aby głosić, że to właśnie On, Jezus Chrystus, umarły i zmartwychwstały, jest naszą nadzieją. On bowiem jest jedyną i prawdziwą nadzieją każdego człowieka – mówił abp Polak dodając, że trwający Rok Święty jest szczególną mobilizacją do głoszenia i dawania świadectwa tej nadziei.

Prymas Polski: Czy to zbyt wiele?

– Trzeba, jak nam wskazał w swej bulli ogłaszającej Rok Jubileuszowy papież Franciszek, aby znaki czasu, które zawierają tęsknotę ludzkiego serca, zostały przekształcone w znaki nadziei. Aby pragnienie pokoju urzeczywistniło się dziś przez przebaczenie i pojednanie – oświadczył prymas.

– Czy to zbyt wiele, by marzyć, aby broń umilkła i przestała przynosić zniszczenie i śmierć? – pytał. – Czy to zbyt wiele, aby marzyć o poszanowaniu godności każdego człowieka, by nie niszczyć go pomówieniami, oszczerstwami, kłamstwami, niepohamowaną złością i nienawiścią? Czy to zbyt wiele, by marzyć o jedności i solidarności w służbie wspólnego dobra, by wciąż nie rozrywać, nie antagonizować ludzi i ich nie dzielić? – mówił hierarcha.

