Wzrost liczby zgonów. Jest oficjalny komunikat Ministerstwa Zdrowia

"W oparciu o prognozy demograficzne Eurostatu można szacować, że nadwyżka względem prognozowanej liczby zgonów na 2020 rok wyniosła ok. 62 tys. zgonów" – czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo przekazało, że tę nadwyżkę wygenerowały przede wszystkim zgony, które wystąpiły między październikiem a grudniem.

Resort przekazał, że zaobserwowano wzrost liczby zgonów przede wszystkim u osób powyżej 60 roku życia. "Stanowią one aż 94% nadwyżki liczby zgonów względem roku 2019. Spośród przyrostu liczby zgonów w 2020 roku względem roku ubiegłego 43% stanowią zgony zaraportowane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z przyczyną zgonu SARS-CoV-2. Co więcej, 27% nadwyżki to zgony u pozostałych osób, u których w przeszłości zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2" – podkreślono.

