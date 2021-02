Co dalej ze szkołami? Czarnek ogłosił decyzję

Informacja podana przez szefa MEiN oznacza, że uczniowie klas I-III będą uczyć się stacjonarnie, a pozostali w trybie zdalnym.

Czarnek przekazał też, że jutro ruszają szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, natomiast w poniedziałek, 15 lutego o godz. 8:00, rozpocznie się rejestracja pozostałych nauczycieli, którzy nie znaleźli się w pierwszej grupie, w tym również nauczycieli akademickich.

Z kolei wiceminister edukacji Marzena Machałek poinformowała, że do szczepień zgłosiło się około 65 proc. uprawnionych nauczycieli, czyli 268 tys. osób.

Czarnek zaapelował do nauczycieli, którzy nie zapisali się na szczepienie w pierwszym terminie, by jeszcze to zrobili. Szef KPRM Michał Dworczyk doprecyzował, że chodzi o nauczycieli do 60. roku życia, bo póki co tylko ci są w Polsce szczepieni szczepionką AstraZeneca.

Według Dworczyka, do końca lutego uda się zaszczepić ponad 2 mln osób, a do końca marca około 3 mln.

Zgodnie z danymi na stronie rządu, dotąd wykonano 1 884 113 szczepień, z czego dwie dawki przyjęło 523 921 osób.

