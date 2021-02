Hennig-Kloska "uwierzyła" w Hołownię: Twardo stoję na nogach i wiem, co robię

Paulina Hennig-Kloska to nie jedyna osoba, która zasiliła dziś szeregi ruchu Polska 2050, poza posłanką Koalicji Obywatelskiej do ruchu Szymona Hołowni dołączyli też radna Edyta Łongiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sójka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodz – poinformowano. Polska 2050 zapowiedziała jednocześnie, że w związku z przejściem do partii Hennig-Kloski w tym tygodniu powoła w Sejmie koło poselskie.

"To jest dla mnie naprawdę ważny dzień. Podjęłam decyzję o przystąpieniu do Polski2050 Szymona Hołowni.

Przez ostatnie tygodnie miałam okazję poznać bliżej Szymona i jego ruch. Uwierzyłam w niego, bo jest autentyczny i ma marzenia o lepszej Polsce, takie, jakie miałam wchodząc do polityki w 2015 roku. Wierzę, że przewróci scenę polityczną i jest szansą na przerwanie rządów złej władzy. Dlatego chcę go wesprzeć na tak wczesnym etapie. Dziś twardo stoję na nogach i wiem co robię" – napisała posłanka.

"Wielu z Was już w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej przekonywało mnie na ulicach Gniezna, Konina, Wrześni, Środy, Śremu, Słupcy, Koła czy Turku, że to Szymon jest jedyną gwarancją zmian w polskiej polityce.

Nie zmieniam poglądów, nie zmieniam wartości. Dalej będę walczyć o demokratyczne państwo prawa, niezależność mediów, godność polskich kobiet, rozsądek, umiar i odpowiedzialność w polityce" – zapewniła.

Poinformowała również o czterech celach, które sobie stawia na nowej politycznej drodze.

"Przywrócić stabilność ludziom pracy, którzy padli ofiarami covid-19; zapewnić jawność finansów publicznych bo wszyscy mamy dość patologii; zadbać o ludzi pozostawionych przez państwo a oszukanych w aferach takich jak SKOK czy GETBACK i zrobić wszystko by kolejni obywatele nie padali ofiarami oszustów, a także postawić na nogi służbę zdrowia, m.in. oddłużając szpitale - wiele z nich po pandemii będzie w bardzo trudnej sytuacji".

"Z różnych powodów zaufaliście mi w 2019 r. Każdy powód dla którego posłaliście mnie do Sejmu był, jest i będzie dalej dla mnie bardzo ważny. Wyruszam w tę drogę, bo czuję, że mam nosa, że to jest wreszcie ta zmiana w polskie polityce, na którą czekamy.

Byłam i będę rzecznikiem współpracy na opozycji. Dalej mamy wspólne cele do osiągnięcia. Obiecałam Wam, że będę sprawcza. Stąd moja decyzja" – zaznaczyła Paulina Hennig-Kloska.

Czytaj też:

Budka do Hołowni: Proponuję nie poświęcać energii ruchu na podbieranie posłówCzytaj też:

Onet: Nowy poseł KO dołącza do HołowniCzytaj też:

Hennig-Kloska przechodzi do Hołowni. Scheuring-Wielgus: Zdradzi...