"Obok odpowiedzialnego rządzenia to wyście nigdy nie stali". Poseł Konfederacji kontra wiceminister

Wszystko zaczęło się do wpisu Dziambora, w którym ten udostępniając zdjęcie jednej ze stołecznych restauracji, która ucierpiała w wyniku obostrzeń napisał: "'Polska gospodarka radzi sobie w tym kryzysie fenomenalnie', tak to leciało? Tak, wiem, eksport wystrzelił, a bezrobocie jedynie lekko drgnęło, a właściciel tej restauracji mógł się przecież przebranżowić i uruchomić szybciutko fabrykę śrubek, czy czegoś co leci za granicę, nie?".

Tweet posła Konfederacji spotkał się z odpowiedzią wiceministra infrastruktury Marcina Horały. "To będzie piękna egzemplifikacja czym się różni odpowiedzialne rządzenie od polityki jako pogoni za lajkami w socjalach" – napisał polityk. Do swojego wpisu załączył dane OECD na temat bezrobocia na świecie, w tym w Polsce. "Fakty i analizy vs. demagogia" – dodał.

Artur Dziambor jednak nie odpuścił i ostro odpowiedział politykowi PiS. "Obok odpowiedzialnego rządzenia to wyście nigdy nie stali, to raz. Dwa, każda taka zbankrutowana restauracja, pub, siłownia i wszystko inne co zamknęliście to piękna egzemplifikacja skutków waszych rządów. To jest bankructwo spowodowane waszym działaniem" – podkreślił poseł. Swój wpis zakończył w stylu Horały: "Fakty vs. Propaganda".

