Piróg: Na balach u wielu sku***eli zawsze grała jakaś orkiestra

Podczas wczorajszego programu "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 zdradzono nazwiska nowych jurorów programu "Dance, dance, dance". Będą to Joanna Jędrzejczyk i Augustin Egurolla, którzy w tych rolach zastąpią Annę Muchę i Roberta Kupisza. Trzecim jurorem będzie prezenterka Ida Nowakowska.

Mocne słowa o nowych jurorach

Informację skomentował m.in. tancerz Michał Piróg, który nie kryje się z niechęcią do obozu rządzącego oraz Telewizji Polskiej.

Artysta nawiązał we wpisie do pracy w programie „You Can Dance – Po prostu tańcz”, gdzie wraz z Jędrzejczyk i Egurolla byli jurorami.

„#Youcandance to dla mnie piękne wspomnienia. Wszystko się kończy by zacząć mogło się nowe. Zmieniał się skład jurorski oraz prowadząca” – napisał tancerz.

„Aż jestem w szoku, że połowa tego składu wybrała się na bal reżimowej telewizji. Mówiąc: »to tylko rozrywka«. Fakt. Na balach u wielu sku***eli zawsze grała jakaś orkiestra, tańczył jakiś balet, grali jacyś aktorzy i to jest w tym najgorsze” – czytamy dalej na Instagramie artysty.

„Oczywiście to moje subiektywne odczucia. Każdy robi co chce i podejmuje dobre dla siebie decyzje. Jedni uprawiają seks bo kochają partnera/partnerkę inni bo kochają seks a inni bo kochają pieniądze” – dodaje Piróg.

