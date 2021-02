Największa zaleta Morawieckiego? Wójcik: Potrafi podawać wiele liczb

– Na pewno zawsze imponowało mi to, że potrafi podawać wiele danych, liczb. To jest rzeczywiście duża zaleta. Ja nie mam tej zdolności, żeby pamiętać różnego rodzaju dane. Tak, że to mi się kojarzy w pierwszej kolejności – mówił Michał Wójcik w TVN 24.

Wójcik: Mogło dojść do zaakceptowania mechanizmu, który jest szalenie niebezpieczny

Wójcik kolejny raz zabrał również głos ws. połączenia mechanizmu praworządności ze środkami unijnymi.

– My mamy jednoznaczny punkt widzenia, że w czasie szczytu Rady Europejskiej, no niestety, ale mogło dojść do zaakceptowania takiego mechanizmu, który jest szalenie niebezpieczny dla naszego porządku prawnego. Mówię o mechanizmie łączenia praworządności ze środkami unijnymi, ale są też inne wątpliwości – mówił polityk w TVN24.

– Polski obywatel wie o tym, że dochodzi do uwspólnotowienia długu w istocie, uwspólnotowienia długu, czyli Unia Europejska zaciąga w naszym imieniu dług, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w ciagu najbliższych kilku lat będziemy wydawać te pieniądze, a w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat będziemy je spłacać – dodawał.

