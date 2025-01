Hołownia o Owsiaku: Bardzo mu współczuję, nie zasłużył na to

Szef WOŚP Jerzy Owsiak opublikował w środę wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. Telewizje Republika i wPolsce24 oskarżył o "szczucie". Sprawą zajęła się policja.

"Jeżeli nie dożyję jutra, to pamiętajcie – kto szczuł, kto nakręcał tę nieprawdopodobną spiralę kłamstwa i nienawiści, kto sączył tę nienawiść w swoich newsach – Telewizja Republika i mało znana wPolsce24" – napisał Owsiak na Facebooku.

Hołownia: Ktoś napisał, że mnie zabije, zgwałci moje córki i będzie torturował moją żonę

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział na konferencji prasowej, że sam otrzymuje groźby pozbawienia życia "stosunkowo regularnie". – Kiedy pierwszy raz musiałem przeczytać detaliczny opis jakiegoś, już nie powiem kogo, kto pisał, jak mnie zabije, zgwałci moje córki i jak będzie torturował moją żonę, to muszę powiedzieć, że to robi na człowieku wrażenie – podkreślił.

Zaapelował o obniżenie temperatury sporu w przestrzeni publicznej. – My, politycy – media też mogą dorzucić kamyczek do ogródka w tej sprawie – doprowadziliśmy do tego, że niektórym ludziom zaczyna odbijać – stwierdził.

Jak dodał, "albo doprowadzimy do sytuacji, w której ta temperatura trochę spadnie, albo ktoś, kto może nie do końca jest w stanie panować nad swoim zachowaniem, przejdzie od pisania durnych rzeczy w mailach, albo na Twitterze, albo durnych telefonów, do operowania nożem, pistoletem czy innymi rzeczami".

Przypomniał, że do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza doszło podczas finału WOŚP. – Trudno wyobrazić sobie bardziej graficzną konfrontację dobra ze złem. Ludzie przychodzą, żeby zrobić najlepszą rzecz, jaką można zrobić i dzieje się najgorsza rzecz, jaką można zrobić – ocenił.

Marszałek Sejmu: Bardzo współczuję Owsiakowi. Nie zasłużył na to

– Bardzo współczuję Jurkowi, że zaczyna dostawać takie groźby. On na to sobie niczym nie zasłużył. Nikt sobie nie zasłużył na to, żeby takie groźby otrzymywać. Trzymam za niego kciuki – oświadczył Hołownia.

Zwracając się do szefa WOŚP powiedział, "żeby się nie przejmował, żeby szedł dalej, żeby robił swoją robotę i żeby nigdy nie zaniedbał jednej rzeczy – żeby zawiadamiać zawsze policję i organy państwa w takich sprawach".

