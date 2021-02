Kukiz mocno o zachowaniu części Polaków. "To są dla mnie rzeczy głupie i niezrozumiałe"

Były członek Koalicji Polskiej przekonywał na antenie Radia Zet, że nie można absolutnie potępiać działań rządu w walce z pandemią koronawirusa. Kukiz wskazał, że trudnej sytuacji epidemicznej doświadczają także inne kraje.

– Jako obywatel oceniam to ani dobrze ani źle. Generalnie myślę, że nie ma dramatu, w porównaniu z innymi państwami, ale pewne rzeczy można było zrobić lepiej – ocenił.

– Jest trochę za dużo anarchii w działaniach rządu, ale nie mogę ich całkowicie potępiać, bo podobne problemy są na całym świecie. Cały świat zaskoczony jest skalą zarazy – dodał. Poseł przypomniał również, że jego partia od samego początku pandemii przekonywała do wprowadzenia lokalnych, a nie ogólnopolskich, obostrzeń.

– My od samego początku mówiliśmy, że obostrzenia lokalne powinny być wprowadzane od początku pandemii – powiedział.

Paweł Kukiz nawiązał tym samym do niedawnych decyzji rządu o wprowadzeniu całkowitego lockdownu w województwie warmińsko-mazurskim. Region do niedawna stawiany za wzór walki z pandemią, w ostatnich kilkudziesięciu dniach zanotował znaczny wzrost liczby zakażeń. To wymusiło ponowne zamknięcie hoteli, galerii handlowych, kin, teatrów, muzeów i galerii. Zamknięte będą również baseny i korty tenisowe, a uczniowie wrócą do nauczania zdalnego.

Antymaseczkowcy

Polityk jest zdania, że nakaz noszenia maseczek nie jest bardzo uciążliwy. Jak sam stwierdził, do zasłaniania nosa i ust skłania go "zdrowy rozsądek", a nie "rozporządzenia czy dyrektywa".

– Wiele rzeczy zaskakuje – i wypowiedzi ministra zdrowia i niefrasobliwość Polaków. Nie widzę jakiegoś problemu czy strasznego ataku na wolność w sytuacji, kiedy trzeba nosić maseczki – powiedział. Kukiz nie przebierał także w słowach, kiedy oceniał argumentację osób przeciwnych noszeniu maseczek.

– Takie szarpaniny „ja nie będę nosił maseczki, proszę podać mi podstawę prawną” to są dla mnie rzeczy głupie i niezrozumiałe – powiedział.

Walka z pedofilią

Paweł Kukiz odniósł się także do działalności Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Na początku stwierdził, że taka instytucja powinna działać już od dawna.

– Komisja ds. Pedofilii powinna działać już dawno. Już wcześniej przecież były prowadzone jakieś działania w kierunku zrobienia porządku z tą sprawą – ocenił.

– Gdybym miał jakiś wpływ na politykę Kościoła, chciał czynić dobro i oczyścić się z zarzutów, uderzyć się w pierś za bezeceństwa, to mamy teraz okres postu i Kościół powinien wszystkie grzechy z siebie wyrzucić – dodał.

Poseł stwierdził również, że żałuje iż na miejscu Barbary Chrobak jako członka komisji nie ma księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, którego jego partia rekomendowała do tego gremium.

