Sawicki zdradza kulisy zerwania koalicji z Kukizem. "Szukał wsparcia w PiS"

Oficjalnym powodem wyrzucenia Kukiz '15 z Koalicji Polskiej było poparcie uchwały Prawa i Sprawiedliwości. Dokument dotyczył sporu polskiego rządu z Unią Europejską w sprawie mechanizmu praworządności. Uchwałę poparło kilku posłów Pawła Kukiza, w tym on sam.

Sawicki w rozmowie na antenie radia RMF FM zdradził, że powodów rozstania z koalicjantem był więcej.

– Paweł Kukiz zdecydował się iść własną drogą. Od co najmniej pół roku nie angażował się w pracę klubu. Szukał wsparcia w Prawie i Sprawiedliwości, u Zbigniewa Ziobry, ale także - jak słyszę u Włodka Czarzastego – stwierdził. Potwierdził także, że to głosowanie za uchwałą PiS było decydującym czynnikiem w podjęciu decyzji przez PSL. – Nazbierało się wiele rzeczy. Głosowanie przeciw PSL, a za PiS, przelało czarę goryczy – powiedział Sawicki.

Podczas rozmowy padło także pytanie o kontakty PSL z PiS. Sawicki przyznał, że prowadzi takie rozmowy za zgodą Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ich tematem jest porozumienie w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

– Prowadzę takie rozmowy także w imieniu prezesa Kosiniaka-Kamysza z różnymi politykami PiS, żeby dogadać się w tych dwóch sprawach i w sprawie także unijnej – powiedział. – Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki nie musi być zakładnikiem radykała Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. W tej sprawie jesteśmy gotowi rozmawiać – dodał.

Polityk Ludowców odniósł się także do projektu Szymona Hołowni. Jego zdaniem Polska 2050 wciąż nie nabrała ostatecznych kształtów.

– Szymon Hołownia wchodzi z nowym projektem. Ja ciągle próbuję się dowiedzieć, słuchając jego wypowiedzi i zaglądając do różnych przekazów prasowych, co on proponuje. Mówi, że oczywiście bez polityków, bez partyjności, przygotowuje się do bycia premierem, ma świetny program... Chcielibyśmy rzeczywiście to zobaczyć, o tym porozmawiać, podyskutować – powiedział Sawicki.

Pytany o ewentualną współpracę między obiema partiami, odparł:

– Jak pan wie, z obu stron jest jasny komunikat - porozmawialiśmy, ale daleko na razie do współpracy – oświadczył.

