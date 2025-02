"Ma duże szanse na wejście do II tury". Sawicki wierzy w Hołownię

Hołownia był w ubiegłym tygodniu TVP Info. Został zapytany, czy poprze Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich. Według prowadzącej byłaby to realizacja umowy zawartej przez koalicjantów.

– Nie było takich umów, więc jeżeli ja słyszę, że w koalicji 15 października obowiązuje jakaś umowa, to pytam, kto ją zawarł. Oczywiście, że nie wyobrażam sobie popierania niedemokratycznych kandydatów, natomiast chciałbym też, żebyśmy w tej sprawie wypowiadali się wszyscy – stwierdził Hołownia.

– Jeżeli ktoś pyta mnie, czy poprę Trzaskowskiego w drugiej turze, to ja bym chciał zapytać Trzaskowskiego, czy mnie poprze, jeżeli to on się do drugiej tury nie dostanie – dodał marszałek Sejmu. Polityk podkreśla, że nie da się traktować "jak dawca organów".

Sawicki odpowiada ws. Hołowni: Bawią mnie te wasze pytania

Do szans Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich odniósł się marszałek senior Marek Sawicki na antenie RMF 24.

– Bawią mnie te wasze pytania, czy zajmie czwartą, czy piątą, czy siódmą pozycję. Ja, jeśli chodzi o Szymona Hołownię, uważam że ma duże szanse na wejście do II tury i rzeczywiście także cały sztab musi wykonać dużo pracy – powiedział polityk PSL.

Parlamentarzysta skomentował również kwestię współfinansowania kampanii wyborczej Hołowni.

– Mam nadzieję, że w najbliższych dniach Naczelny Komitet Wykonawczy podejmie decyzję. Skoro żeśmy przyjęli na Radzie Naczelnej jednogłośnie, że kandydatem PSL w wyborach prezydenckich jest marszałek Szymon Hołownia, to wydaje mi się, że naturalną rzeczą jest również branie współudziału w finansowaniu tej kampanii – zaznaczył.

Jak podkreślił Sawicki: "Jest umowa sprzed 2023 roku w czasie kampanii o wspólnych startach w tych wyborach i ta umowa nadal obowiązuje". – Na ile partie umówią się między sobą i jaki wkład finansowy, jaki budżet przygotują na kampanię Szymona Hołowni, to sam jestem ciekawy – zastrzegł.

Czy Tusk włączy się w kampanię Trzaskowskiego?

Marek Sawicki został zapytany również o to, czy Donald Tusk włączy się w kampanię Rafała Trzaskowskiego.

– Moim zdaniem premier przede wszystkim powinien zajmować się rządzeniem i koordynowaniem prac rządu, prac poszczególnych resortów, pilnować terminów zobowiązań, jakie stawia, bo wiarygodność też jest ważnym elementem prowadzenia polityki. Sprawny rząd z pewnością będzie pomagał kandydatom Koalicji 15 Października – powiedział marszałek senior.

Jednocześnie Sawicki stwierdził, że Tusk "nie może się nie włączyć w kampanię, kiedy jego kandydatem jest jego zastępca".

– Siłą rzeczy nie zostawi to tylko i wyłącznie Rafałowi Trzaskowskiemu, ale pewnie będzie też sam w niej uczestniczył, za co ja go absolutnie nie oskarżam. Uważam, że aby kontynuować zmianę, trzeba rzeczywiście wygrać również wybory prezydenckie – mówił polityk PSL.

