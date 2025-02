"To dotyka mnie bezpośrednio". Nawrocki o prokuratorach

Zgodnie z wynikami sondażu IBRIS, przeprowadzonego na zlecenie portalu Onet.pl, I turę wyborów prezydenckich wygrałby Rafał Trzaskowski. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. Obecnie sondaże wskazują, że Nawrocki w drugiej turze zmierzyłby się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje, że kandydat Koalicji Obywatelskiej utrzymuje bezpieczną przewagę nad prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. W badaniu Rafał Trzaskowski zdobył 37,3 proc. głosów. Z kolei Karol Nawrocki otrzymał 23,9 proc. wskazań.

Nawrocki: Rząd traktuje policję i prokuraturę jako narzędzie polityczne

Do kampanii wyborczej odniósł się podczas spotkania w Jastrzębiu-Zdroju sam zainteresowany, czyli kandydat popierany przez PiS, Karola Nawrocki.

Prezes IPN wskazał na działania organów ścigania. Jego zdaniem prokuratorzy "są angażowani jako narzędzie polityczne, choćby do kampanii prezydenckiej". – To dotyka mnie w sposób bezpośredni. Wskazując na to, co się zmieniło, a jakie są różnice, to ta jedna rzecz niestety się nie zmieniło – powiedział Nawrocki. – Wygląda na to, że jest to jedna z charakterystyk obecnego rządu, że traktuje policję państwową czy polską prokuraturę, która powinna być niezależna, jako swoje narzędzie polityczne i to tendencja bardzo niepokojąca – dodał.

Nawrocki odniósł się też do wyników badań opinii publicznej.

– Codziennie mamy do czynienia z nowymi sondażami, w jednym nawet wygrałem w II turze wyborów, teraz w kolejnym te notowania są mniejsze – powiedział prezes IPN. – Nie sondaże będą decydować o tym, kto zostanie prezydentem, tylko Polki i Polacy – zaznaczył.

Kto może połączyć Polaków? Padają dwa nazwiska

"Który z kandydatów na prezydenta ma pani/pana zdaniem większą szansę na to, by być prezydentem łączącym Polaków o różnych poglądach politycznych?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy SW Research w sondażu dla "Rzeczpospolitej".

Uczestnicy badania mieli do wyboru tylko dwóch kandydatów – Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego.

Trzaskowskiego wskazało 46,1 proc. ankietowanych. Nawrocki uzyskał 18,9 proc. wskazań. 8,5 proc. badanych daje obu kandydatom takie same szanse na "bycie prezydentem ponad podziałami", z kolei 18,4 proc. uważa, że żaden z nich nie ma na to szansy. 8,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie (liczby nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku).

