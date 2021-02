Pokaż no tę listę, Błażej. A co to ma być?! Na pozycji 125. „doradca do spraw likwidacji kretowisk”?! Mamy szczęście, że nam tego nie wyciągnęli. No nie, trzeba tych doradców koniecznie zweryfikować!

Ale Andrzej, przecież sam go przyjmowałeś. Nawet mała uroczystość była.

Bez żartów. Niby kiedy?

Mnie tu jeszcze nie było, ale trafiłem na archiwalny film. Jakiś 2016 r. W ogrodzie.

Ale po co?!

Żeby pomógł likwidować kretowiska. Pani Agata się skarżyła.

Nie wiem, może i tak, nie pamiętam, ale musimy go skreślić. Albo to: 116 – „doradca ds. sprzętu”. To niby co ma być? Jakiego znowu sprzętu?

Pan Władek.

Jaki pan Władek?

Ten, co ci doradza w kwestii kijków, kasków, wiązań…

A, pan Władek. To zostawiamy, rzecz jasna.

Łukasz Warzecha