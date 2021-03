Ponad 17 tys. nowych zakażeń. Zmarło prawie 400 osób

– Mamy ponad 17 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba zgonów też jest duża – poinformował już dzisiaj rano wiceminister na antenie Polsat News. Polityków mówił o „lawinowym wzroście przypadków”.

Kraska podał także, że pod respiratory podłączonych jest obecnie ponad 1900 osób. – To efekt tego, że bagatelizujemy objawy koronawirusa – tłumaczył wiceminister. – Te dane nieporównywalnie większe niż w dniu wczorajszym. To jest bardzo niepokojące, że mamy coraz więcej osób, które są zakażone koronawirusem. Widzimy także, że przybywa nam osób, które trafiają pod respiratory. Prognozujemy, że te duże wzrosty jeszcze utrzymają się. To prawdopodobnie 3-4 tygodnie, kiedy ta fala zacznie opadać – podkreślił Kraska.

Dane z ostatniej doby

O godzinie 10.30 Ministerstwo Zdrowia podało dokładne dane dotyczące nowych zakażeń.

17 260 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (2596), śląskiego (2452), małopolskiego (1497), wielkopolskiego (1358), warmińsko-mazurskiego (1272), pomorskiego (1207), dolnośląskiego (1047), łódzkiego (1022), podkarpackiego (976), kujawsko-pomorskiego (946), lubelskiego (616), podlaskiego (518), zachodniopomorskiego (478), lubuskiego (413), świętokrzyskiego (338), opolskiego (250) – podaje resort zdrowia.

274 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – informuje dalej Ministerstwo.

Resort podał także, że z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 309 osób.



Wczoraj resort zdrowia informował o 9 954 nowych przypadkach koronawirusa oraz 282 ofiarach śmiertelnych zakażenia.

Wykonano już ponad 4 mln szczepień

Jak wynika z danych resortu zdrowia, w Polsce wykonano ponad 4 mln szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 1,4 mln drugą dawką. W środę ruszyły zapisy na zastrzyki dla pacjentów przewlekle chorych. Ich szczepienia rozpoczną się w poniedziałek 15 marca.

Na rządowych stronach poinformowano we wtorek, że podano dotychczas 4 004 734 dawki szczepionki – 2 570 094 pierwszej i 1 434 640 drugiej. Po iniekcjach zgłoszono 4328 niepożądanych odczynów, w tym w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano 5486 dawek.

