Granica 20 tys. zakażeń ponownie przekroczona. Niepokojące dane z Ministerstwa Zdrowia

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (3891), śląskiego (2682), wielkopolskiego (1828), dolnośląskiego (1687), małopolskiego (1686), pomorskiego (1494), kujawsko-pomorskiego (1225), łódzkiego (1185), warmińsko-mazurskiego (1115), podkarpackiego (889), lubelskiego (667), lubuskiego (653), zachodniopomorskiego (527), świętokrzyskiego (476), podlaskiego (428), opolskiego (347).

269 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W raporcie napisano, że "z powodu COVID-19 zmarło 70 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 273 osób" (łącznie 343 zgonów w ciągu ostatniej doby).

Według danych MZ, liczba wszystkich zakażeń wzrosła do 1 889 360. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 47 068 osób. Wyzdrowiało 1 530 484 chorych.

Ponad 4 mln osób zaszczepionych w Polsce

Na rządowych stronach gov.pl poinformowano w piątek, że podano dotychczas 4 391 256 dawek szczepionki – 2 835 856 w pierwszej dawce i 1 555 400 drugiej. Do Polski trafiło 5 340 830 dawek szczepionek, w tym do punktów szczepień – 4 823 500. Dzienna liczba szczepień to 156 983.

Rząd: możemy szczepić szybciej

– Jesteśmy gotowi zwiększyć trzykrotnie, czterokrotnie liczbę szczepionych osób dziennie, tak żeby osiągać bardzo wysokie liczby. Miesięcznie (to może być - PAP) 10, a nawet ponad 10 milionów obywateli, tylko potrzebujemy więcej dawek – zadeklarował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Jednocześnie ocenił, że tempo szczepień w Polsce jest bardzo dobre, "dostosowane do liczby dawek" szczepionek, która dociera do Polski "w wyniku kontraktu unijnego". Poinformował, że rozmawiał w czwartek o dostawach szczepionek z szefową KE Ursulą von der Leyen i "premierami kilku państw UE, po to, by wywrzeć presję" na zwiększenie dostaw.

– Presja ma sens, bo nawet zatwierdzenie jednej ze szczepionek Johnson & Johnson udało się osiągnąć wcześniej o kilka dni niż było to planowane, a to oznacza, że (te szczepionki - PAP) szybciej trafią do Polski i dzięki temu programowi szczepień mam nadzieję, że wiosną, późniejszą wiosną, pewnie niestety, ale w końcu życie będzie wracało w koleiny normalności – powiedział Morawiecki.