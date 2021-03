Wroga życzliwość

Jest poprawa: dotychczas Adam Michnik porównywał Jarosława Kaczyńskiego do Łukaszenki, Kim Dzong Una, w najlepszym razie do Putina. W swej najnowszej epistole porównał go do Trumpa.

Co niekoniecznie znaczy, że nabrał przyzwoitości – raczej, że nie zatracił jeszcze dawnego sprytu. Adresatami epistoły są bowiem tym razem zachodni europarlamentarzyści, zwłaszcza ci z frakcji lewicowych. O Kim Dzong Unie mogą nie wiedzieć, o Łukaszence wiedzieć nie chcą, a Putin nie jest w ich oczach tak znowu jednoznacznie zły – Trumpa na pewno nienawidzą bardziej.