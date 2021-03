Prof. Matyja: Lockdown to teraz jedyne wyjście

Szef Naczelnej Rady Lekarskiej był pytany na antenie TVN24 o nowe decyzje w sprawie obostrzeń i o aktualną sytuację epidemiczną w kraju.

Niedzielski ogłosił zaostrzenie obostrzeń

Minister Adam Niedzielski przekazał w środę, że od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce działalność muszą zawiesić, z pewnymi wyjątkami, m.in. hotele, galerie handlowe, teatry, muzea, kina i kluby fitness. Wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach I-III – będą uczyć się zdalnie.

MZ poinformowało w środę, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 25 052 osób, a 453 chorych z COVID-19 zmarło. To najwyższa dzienna liczba zakażeń od początku trzeciej fali. Resort podał też, że w szpitalach jest 21 511 chorych na COVID-19, 2193 osoby są podłączone do respiratorów.

Prof. Matyja: Prawie jesteśmy w sytuacji krytycznej

Prof. Andrzej Matyja pytany w TVN24, czy jesteśmy w sytuacji krytycznej, odparł: – Prawie jesteśmy w sytuacji krytycznej.

– Musimy zrobić wszystko (…), by walczyć z pandemią. Jestem przerażony, jak myślę o tym, co się może stać z naszymi pacjentami, gdy fala będzie jeszcze większa – powiedział szef lekarskiego samorządu.

Ocenił, że decyzje Niedzielskiego zapowiadające lockdown są konieczne. – Jest to jedyne wyjście – stwierdził.

– Ale musimy oprócz lockdownu starać się wyprzedzić wirusa, bo cały czas – tak mi się wydaje – go gonimy. Musimy jak najszybciej lokalizować ognisko zakażeń i otoczenie, by te osoby izolować. To jedyna droga byśmy przyspieszyli koniec epidemii – powiedział prezes NRL.

