Górniak: Pracuję dla Boga, a nie łajzy rogatej

Edyta Górniak znana jest z aktywności w mediach społecznościowych, gdzie wielokrotnie poruszała w ostatnich miesiącach m. in. temat koronawirusa oraz szczepień. Gwiazda jest tzw. koronasceptyczką oraz zadeklarowaną przeciwniczką przyjmowania szczepionek.

Górniak o duchowym uzdrowieniu

Podczas ostatniej relacji na żywo na Instagramie Edyta Górniak mówiła o wierze. Stwierdziła, że obecna sytuacja na świecie zostanie niegdyś zapisana w "wielkich księgach", a każdy z nas jest ważny i ma wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość.

– Pracuję dla Boga, a nie dla łajzy rogatej i jego korporacji. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i że w tej jedności i sile przypomnimy sobie wszyscy, że miłość jest niezwyciężona i nieśmiertelna, tak jak udowodnił to Jezus – przekonuje wokalistka.

Pandemia to znak od Boga?

Według gwiazdy, pandemia koronawirusa ma być dla ludzkości znakiem od Boga. Jak twierdzi Górniak, czas pandemii ma służyć temu, abyśmy znaleźli czas na refleksję, poszerzanie wiedzy o świecie i "poznanie prawdy".

– Pobądźcie ze sobą w ciszy. Ta cisza została Wam podarowana. Ten moment zatrzymania, refleksji i czasu na to, by zrobić te porządki, został nam podarowany. Więc wykorzystajcie ten czas tego absurdu, zatrzymania i zróbcie dla siebie coś, na co nigdy nie mielibyście czasu. Kiedy żylibyśmy w tamtej epoce, pędu, rozpędu i gonitwy za tym, byśmy spłacili kredyty. To jest czas dla Was. Żebyście się uzdrowili i wyzwolili – nawołuje Edyta Górniak swoich obserwatorów na Instagramie.

