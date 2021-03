Siemoniak: CBA od dawna straciło zęby

– Daniel Obajtek to jest ktoś idealny dla opozycji, ponieważ każdy dzień przynosi nowe informacje o sytuacjach, które nie powinny mieć miejsce – mówił w Polsat News wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

Jak dodawał, prezes PKN Orlen nie zostanie zdymisjonowany, jednak ostatnie doniesienia na jego temat "pozbawiły go perspektywy premierowania". – Dla państwa, Polski, spółek Skarbu Państwa to fatalnie, że na takim miejscu jest – dodał.

"Nie mam najmniejszego zaufania do CBA"

Dopytywany, czy nie uspokaja go fakt, że sprawą prezesa Orlenu zajmie się Centralne Biuro Antykorupcyjne, stwierdził, że nie ufa już CBA. – Nie uspokaja, bo CBA od dawna straciło zęby. Nie mam najmniejszego zaufania do jakości działania tej służby – odpowiedział wiceprzewodniczący PO.

Jak dodawał, "to nie do pomyślenia, żeby ktoś, kto prowadzi działalność biznesową na tak szeroką skalę, załatwiał powiązanej ze sobą firmie sprzedaż parówek na niektórych stacjach małej firmy".

W jego ocenie, prezes PKN Orlen powinien być "poza wszelkimi podejrzeniami". – Tyle zarabia, że nie musi prowadzić obok 17 innych spraw – mówił polityk PO.

"Jolanta Brzeska zasługuje na ulicę"

Z porządku obrad czwartkowej sesji rady miasta zdjęto projekt uchwały ws. nadania Jolancie Brzeskiej honorowego obywatelstwa m.st. Warszawy. Wniosek w tej sprawie zgłosił przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Szostakowski.

– Uważam, że Jolanta Brzeska zasługuje na upamiętnienie, szacunek, być może na ulicę bądź inne formy upamiętnienia, natomiast to co było wczoraj, to próba robienia polityki na tej sprawie – ocenił Siemoniak w Polsat News.

– W przypadku zmarłych osób jestem przeciwny wykorzystywaniu ich w polityce bieżącej, bo takie sprawy powinny być załatwiane w spokoju i zgodzie – dodał.

