Piłkarz reprezentacji ma koronawirusa. Nie zagra z Węgrami

Piłkarz na pewno nie zagra w meczu z Węgrami. Jak poinformował rzecznik PZPN, Klich czuje się dobrze, a test zostanie powtórzony.

"Reprezentacja Polski otrzymała dziś rano wyniki badania na obecność SARS-Cov-2. Niestety w przypadku Mateusza Klicha wynik jest pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze i nie wykazuje objawów choroby, ale jego wyjazd do Budapesztu jest wykluczony. Dziś test został powtórzony" – poinformował Jakub Kwiatkowski na Twitterze.

Ponad 29 tys. zakażeń

– Czekamy na ostatnie dane ze środy, ale wszystko wskazuje na to, że zanotujemy ponad 29 tys. nowych zachorowań – poinformował w środę rano szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak tłumaczył na antenie Polsat News szef KPRM, "wiele wskazuje na to, że niezbędnę będą dodatkowe obostrzenia".

– Widzimy co się dzieje u naszych sąsiadów, którzy przedłużają lockdown, którzy wzmacniają jeszcze przepisy ograniczające transmisję wirusa – mówił Dworczyk.

Wzrost liczby zakażeń

– U nas niestety trend jest też cały czas wzrostowy. Nie możemy pozostawać obojętni wobec tej sytuacji. Będziemy musieli podejmować decyzje, które jutro będą zakomunikowane – podkreślił dalej Dworczyk.

– Oczywiście czekamy jeszcze na ostatnie dane, ale wszystko wskazuje na to, że dzisiaj będziemy mieli ponad 29 tysięcy nowych zachorowań. To trend wzrostowy w porównaniu do zeszłego tygodnia – stwierdził szef KPRM.

– Wczoraj też mieliśmy trend wzrostowy w porównaniu do zeszłego wtorku. W związku z tym musimy podejmować trudne decyzje związane z rozwojem sytuacji pandemicznej, która przekłada się też na funkcjonowanie całej służby zdrowia i całego kraju – tłumaczył polityk.

