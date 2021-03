Dworczyk: Będziemy mieli dzisiaj ponad 29 tys. nowych przypadków

–Oczywiście czekamy jeszcze na ostatnie dane, ale wszystko wskazuje na to, że dzisiaj będziemy mieli ponad 29 tysięcy nowych zachorowań. To trend wzrostowy w porównaniu do zeszłego tygodnia – stwierdził Michał Dworczyk na antenie Polsat News.

– Wczoraj też mieliśmy trend wzrostowy w porównaniu do zeszłego wtorku. W związku z tym musimy podejmować trudne decyzje związane z rozwojem sytuacji pandemicznej, która przekłada się też na funkcjonowanie całej służby zdrowia i całego kraju – tłumaczył szef KPRM.

Wkrótce więcej informacji